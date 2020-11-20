В «Единой России» отмежевались от идеи депутата Васильева штрафовать за нарушение скорости хотя бы на 1 км/ч

В «Единой России» отмежевались от идеи депутата Александра Васильева, который предложил штрафовать за нарушение скорости хотя бы на один километр в час. Парламентарий говорил, что подобная мера может заметно изменить ситуацию с безопасностью на дорогах. Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что идея Васильева является его личной инициативой, фракция такой законопроект не поддержит. Аналогичное заявление сделал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее против снижения нештрафуемого порога в 20 километров в час выступало Министерство внутренних дел.