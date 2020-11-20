BioNTech и Pfizer направили заявки на регистрацию вакцины против коронавируса в управление по санитарному надзору США

Немецкая компания BioNTech и американский концерн Pfizer направили заявки на регистрацию вакцины против коронавируса в управление по санитарному надзору Соединенных Штатов. Об этом говорится в совместном заявлении двух компаний. Если заявка будет одобрена в установленные сроки, ожидается, что первые поставки вакцины в Соединенные Штаты начнутся до конца декабря.

Вакцины компаний Moderna и Pfizer могут поступить в продажу уже в конце будущего месяца. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Накануне BioNTech и Pfizer заявили, что их препарат обладает 95%-ной эффективностью через четыре недели после первого введения вакцины.