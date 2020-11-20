Обвинение просит при говорить бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна к длительному сроку заключения

Суд в Подольске рассматривает дело о коррупции в отношении Шестуна. 20 лет запросил представитель прокуратуры на суде по делу бывшего подмосковного чиновника. Помимо этого, считает обвинение, суд должен приговорить Александра Шестуна к штрафу в 50 млн. рублей. По версии следствия, экс-глава района получил взятку в особо крупном размере, а также причастен к мошенничеству и легализация денег и незаконному участию в предпринимательской деятельности. Сам он вины не признает.

Его супруга Юлия Шестун сказала «Эху Москвы», что обвинение также просит взыскать с подсудимого еще и 64 млн. рублей.Она обратила внимание, что, к примеру фигурантов других экономических дел приговаривали к срокам лишения свободы, которые в разы меньше, чем требует для ее мужа обвинение.

Александр Шестун уже два с половиной года находится под арестом. Все обвинения он отвергает и считает дело политически мотивированным. Уголовное преследование, отмечает бывший руководитель Серпуховского района, началось после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России, где говорил об угрозах в свой адрес со стороны высокопоставленных чиновников и силовиков. За время в СИЗО Шестун несколько раз объявлял голодовку.