Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» и свою экс-возлюбленную

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» и свою бывшую возлюбленную Екатерину Пржигодскую. Соколов просит суд признать несоответствующими действительности сведения, которые женщина распространила в ходе ее интервью Ксении Собчак. В частности, она рассказывала о том, что Соколов угрожал ей и душил, из-за чего она даже обращалась в полицию, но к ответственности историк привлечен не был.
2020-11-20T15:34:39+03:00
2020-11-20T15:38:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2745078-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…