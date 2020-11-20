Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» и свою экс-возлюбленную

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко, подал в суд на «Первый канал» и свою бывшую возлюбленную Екатерину Пржигодскую. Соколов просит суд признать несоответствующими действительности сведения, которые женщина распространила в ходе ее интервью Ксении Собчак. В частности, она рассказывала о том, что Соколов угрожал ей и душил, из-за чего она даже обращалась в полицию, но к ответственности историк привлечен не был.