Почти 160 тысяч человек остаются без электроснабжения в Приморье

Тепла лишены около 23 тысяч жителей края. Об этом сообщается на сайте Минэнерго. Отключения произошли из-за обрыва линии электропередач в результате непогоды в ночь на 19 ноября. Небольшую часть котельных удалось запитать от резервных источников электроснабжения. В Минэнерго признают, что полностью ликвидировать последствия аварии удастся лишь через несколько дней.