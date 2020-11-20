Почти 160 тысяч человек остаются без электроснабжения в Приморье

Тепла лишены около 23 тысяч жителей края. Об этом сообщается на сайте Минэнерго. Отключения произошли из-за обрыва линии электропередач в результате непогоды в ночь на 19 ноября. Небольшую часть котельных удалось запитать от резервных источников электроснабжения. В Минэнерго признают, что полностью ликвидировать последствия аварии удастся лишь через несколько дней.
2020-11-20T15:33:39+03:00
2020-11-20T15:37:52+03:00
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15:33, 20 ноября 2020
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