Обвинение запросило у суда 20 лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Обвинение запросило у суда двадцать лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом «Эху Москвы» сообщила его супруга Юлия. Помимо этого, прокуратура требует взыскать с Шестуна 64 миллиона рублей, а также выплатить штраф 50 миллионов. Шестуна обвиняют в различных коррупционных преступлениях.
2020-11-20T15:32:36+03:00
2020-11-20T15:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 20 ноября 2020
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