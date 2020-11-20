Обвинение запросило у суда 20 лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна

Обвинение запросило у суда двадцать лет колонии строгого режима для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом «Эху Москвы» сообщила его супруга Юлия. Помимо этого, прокуратура требует взыскать с Шестуна 64 миллиона рублей, а также выплатить штраф 50 миллионов. Шестуна обвиняют в различных коррупционных преступлениях.