Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса

«Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину кандидата доступной для населения всего мира», — отметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.