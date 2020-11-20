Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса

«Подача заявки на разрешение использовать [препарат] в чрезвычайных ситуациях в США является важным шагом на пути к тому, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину кандидата доступной для населения всего мира», — отметил генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.
2020-11-20T15:07:17+03:00
2020-11-20T15:23:08+03:00
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15:07, 20 ноября 2020
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