Во Владимирской области нашли живым ребенка, который пропал в конце сентября

7-летнего мальчика хватились 28 сентября. Он не вернулся домой из школы. Ребенка искали полицейские, родственники и волонтеры. Более трех тысяч человек прочесывали окрестности деревни Горки, но тщетно.

Помощь неожиданно пришла из-за границы. По каналам Интерпола была получена информация о публикациях в теневом сегменте интернета. Благодаря ей полиция вышла на след Дмитрия Копылова, который, как выяснилось все это время удерживал ребенка в своем доме в деревне Макариха.

Предполагается, что 26-летний мужчина психически нездоров. Проезжая мимо пруда он увидел мальчика и уговорил его сесть в машину. Никакого вреда ребенку похититель не причинил. Он кормил его, давал ноутбук для игр и объяснял, что свобода лучше, чем школа и уроки. Полиция пытается выяснить мотив его странного поступка.

Савелия Роговцева обследовали врачи. Он здоров. Родители попросили оказать ему психологическую помощь.