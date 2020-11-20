В Приморье второй день борются с последствиями ледяного дождя

Вероятно, полностью восстановить электроснабжение получится только на следующей неделе. На помощь приморским спасателям из Хабаровска самолётом вылетели 50 военнослужащих Амурского спасательного центра с оборудованием, необходимым для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ. В МЧС объявили, что к работам по ликвидации последствий готовы дополнительно приступить сотни специалистов.

В ночь со среды на четверг в регионе начался ледяной дождь, который привёл к массовому падению деревьев. Они в свою очередь оборвали линии электропередач, из-за чего более 150 тысяч жителей Приморья до сир пор остаются без электричества, более 25 тысяч — без отопления, а в некоторых районах Владивостока уже около суток не было воды.

Как объявил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак, восстановление идёт постепенно. По его словам, с учётом масштаба повреждений быстро всё починить не получится и работы могут занять еще несколько дней. Социально значимые объекты обещают обеспечить электричеством уже сегодня, в этих целях в некоторых больницах Владивостока начали устанавливать дизельные генераторы.

Из-за дождя, снега и сильного ветра во Владивостоке перестали ходить трамваи и автобусы. Также в местных аэропортах задерживаются авиарейсы. За минувшие сутки в регионе выпало более 140 процентов месячной нормы осадков.