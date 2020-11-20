Правительство поддержало перевод Волгоградской области в часовой пояс с московским временем

Предполагается, что это позволит увеличить эффективно используемое населением светлое время суток — период с 6 до 9 часов утра.
Об этом говорится в отзыве кабинета министров на соответствующий законопроект.
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Предполагается, что это позволит увеличить эффективно используемое населением светлое время суток — период с 6 до 9 часов утра.
Об этом говорится в отзыве кабинета министров на соответствующий законопроект.
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…