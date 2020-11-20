В Госдуму внесен проект закона об увеличении штрафов за нарушения при проведении предвыборной агитации

Теперь максимальная сумма штрафа для граждан составит 20 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических лиц — до 500 тысяч.
2020-11-20T14:34:53+03:00
2020-11-20T14:34:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 20 ноября 2020
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