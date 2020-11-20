Гособвинение запросило 20 лет колонии строгого режима экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщила его супруга Юлия. Напомним, Александра Шестуна обвиняют в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений.

В апреле 18-го года, незадолго до ареста, Шестун публиковал видеообращение к президенту России, в котором рассказывал о давлении на него силовиков, а также шантаже со стороны представителей федеральной и региональной властей в ходе конфликта с губернатором Московской области.

Ролик содержал записи его разговоров с главой управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым, начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным и руководителем администрации Московской области Михаилом Кузнецовым.