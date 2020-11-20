Бывший сотрудник оборонного предприятия Юрий Ещенко получил реальный срок по обвинению в шпионаже

Вину он признал. Брянский областной суд постановил, что с 2015 по 2017 годы сотрудник организации, которая в Североморске обслуживала радиоэлектронные системы военных кораблей, целенаправленно в корыстных целях собирал и копировал документацию, чтобы передать её ЦРУ.

Предполагается, что эти данные каким-то образом были связаны с комплексами вооружений, которые используют на Северном флоте, и с некими перспективными разработками военно-промышленного комплекса.

Как утверждали в ФСБ, россиянина летом прошлого года задержали непосредственно при попытке передать эти сведения американской разведке. Агентство РИА Новости уточняет, это произошло в Брянской области. В итоге, суд приговорил Игоря Ещенко к 13 годам колонии строгого режима.

Всё, что известно об этом деле, общественность узнала от ФСБ. Поскольку речь идёт об обвинениях в государственной измене, заседания были закрыты, а подробности произошедшего не разглашались.

13 лет — это почти минимальный срок по статье о госизмене. Она допускает от 12 до 20 лет лишения свободы.