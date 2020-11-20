Президент Армении назначил министром обороны главного советника премьер-министра Вагаршака Арутюняна

Ранее прежний глава ведомства Давид Тоноян подал в отставку, и его прошение было удовлетворено.
2020-11-20T13:36:09+03:00
2020-11-20T14:00:51+03:00
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13:36, 20 ноября 2020
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Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…