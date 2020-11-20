Минобрнауки: Вузы вправе снизить цену на образование из-за эпидемии коронавируса

Поскольку они обладают достаточной автономией в этом вопросе. Об этом агентству РИА Новости заявили в Минобрнауки.
Там добавили, что недостающую стоимость университеты должны будут покрывать за свой счет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Поскольку они обладают достаточной автономией в этом вопросе. Об этом агентству РИА Новости заявили в Минобрнауки.
Там добавили, что недостающую стоимость университеты должны будут покрывать за свой счет.
Валерий Меладзе: Было бы правильным всем артистам отказаться от съёмок в Новогодних программах Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина…