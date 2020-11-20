В Приморье из-за ледяного дождя ввели региональный режим чрезвычайной ситуации

Тысячи людей остались без света и тепла. Тайфун и прошедший ледяной дождь нанесли значительный урон инфраструктуре края и ситуация ухудшается, — объявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что специалисты всю ночь пытались восстановить электроснабжение. «Рвутся провода, падают опоры, деревья. Наиболее сложная обстановка сложилась во Владивостоке и Артёме» — резюмировал глава региона.

В свою очередь в министерстве энергетики считают, что на полное восстановление электричества уйдет несколько дней, но социально значимые объекты обеспечат уже в течение четырёх часов. Всего по данным ведомства, без света сейчас остались 170 тысяч жителей Приморья, а еще 27 тысяч — без отопления.

Также из-за отсутствия электричества на одной из насосных станций многие районы Владивостока около суток оставались и без воды. В правительстве края утверждают, что эту проблему уже решили, и в ближайшее время водоснабжение восстановится.

Обрывы линий электропередач из-за ледяного дождя начались на юге региона в ночь со среды на четверг. Сейчас в Приморье идёт снег, по прогнозам синоптиков он прекратится только в субботу.