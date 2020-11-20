В Лондоне сегодня завершается групповой этап Итогового чемпионата АТР

Российский теннисист Даниил Медведев уже гарантировал себе выход в полуфинал турнира. Перед стартом соревнований Медведев рассказал, что надеется одержать в Лондоне хотя бы одну победу, чтобы улучшить свое прошлогоднее выступления на Чемпионате. Тогда российский теннисист проиграл здесь все свои матчи. Однако действительность превзошла ожидания.

Даниил стартовал с победы над Александром Зверевым из Германии. После чего уверенно разобрался в двух сетах и с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Обеспечив себе тем самым досрочный выход в полуфинал турнира, причем с первого места.

Сегодня Медведев сыграет против аутсайдера группы — аргентинца Диего Шварцмана. Ну, а Джокович со Зверевым разыграют между собой вторую путевку в полуфинал Итогового чемпионата.

Накануне свой заключительный матч на турнире провел другой российский теннисист — Андрей Рублев, который обыграл австрийца Доминика Тима. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 23-летнего россиянина.