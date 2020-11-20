В Белоруссии прощаются с минчанином Романом Бондаренко, который был убит неизвестными в масках

У храма на севере Минска собрались несколько сотен желающих почтить память погибшего. Как сообщает белорусское интернет-издание TUT.BY, туда постепенно приходят всё больше людей. В руках у них в основном белые розы или красные гвоздики.

Роман Бондаренко умер 12 ноября в больнице на следующий день после того, как его избила группа неизвестных. Эти люди напали на минчанина, когда он поинтересовался, зачем они снимали с забора в его дворе бело-красно-белые ленты. Убийцы так и не были задержаны. Оппозиция считает, что это были сотрудники силовых органов в штатском, а представители властей называли их «неравнодушными гражданами».

Также официальные органы и президент Белоруссии Александр Лукашенко объявляли, что на момент смерти Бондаренко был пьян. В свою очередь TUT.BY в день гибели опубликовало показания врача, из которых следует обратное и фото диагноза. Вчера вечером автора той заметки Катерину Борисевич увезли в СИЗО КГБ.

Роману Бондаренко был 31 год. Ранее акции в его память проходили в разных городах по всему миру.