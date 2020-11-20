Вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech может поступить в продажу в США и Европе уже в конце этого года

Об этом рассказал генеральный директор BioNTech Угур Шахин. Pfizer и BioNTech оценивают эффективность своей вакцины в 95%.
2020-11-20T12:05:12+03:00
2020-11-20T12:15:20+03:00
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12:05, 20 ноября 2020
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