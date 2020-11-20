Рособрнадзор перенёс сроки написания итогового сочинения в 11-х классах, оно пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года

Итоговое собеседование 9-х классов пройдет, как и планировалось, 10 февраля, в случае необходимости его проведут дистанционно, сообщили в Рособрнадзоре.
2020-11-20T11:35:10+03:00
2020-11-20T11:49:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 20 ноября 2020
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