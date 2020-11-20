Сергей Собянин: Победа над пандемией коронавируса близка

Написавший об этом в своем блоге городской глава не уточнил степень этой близости, однако решающий вклад в победу может внести вакцинация населения. «Открытые Медиа» сообщают, что в Москве она начнется в еще до нового года.

Ожидается, что в будущем году от коронавируса будут привиты до 10 миллионов москвичей. Средства на эти цели уже предусмотрены в городском бюджете, которому кампания обойдется в 10 миллиардов рублей, однако дополнительных выплат медики не получат.

Работать придется в рамках своих обычных обязанностей. Эти серьезные расходы не повлияют на программу реконструкции московских поликлиник, которую городские власти не стали останавливать, несмотря на пандемию и возросшую нагрузку на столичную медицину. В списке на модернизацию 135 зданий. По словам Собянина в 11 из них ремонт почти завершен.

В России за прошедшие сутки выявлено 24 тысячи 318 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии.