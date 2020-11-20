Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи, их функции переданы Минцифры РФ

Указ главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Упразднить Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.

Решение принято «в целях совершенствования государственного управления» в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.