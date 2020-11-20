Брянский областной суд приговорил к 13 годам гражданина России Юрия Ещенко

Он признан виновным в госизмене за передачу секретных документов ЦРУ. Юрий Ещенко работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Как утверждают в ФСБ, он решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского ВПК.

В течение двух лет он собирал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте, в начале прошлого года установил контакт с ЦРУ. Летом его задержали в Брянской области при попытке передать сведения иностранной спецслужбе.

В ФСБ сообщают, что в ходе суда Ещенко признал свою вину и раскаялся. Его приговорили 13 годам в колонии строгого режима. Это все, что известно о деле, информация только со стороны силового ведомства. Так обычно и бывает в делах о госизмене — они имеют гриф «совершенно секретно» и слушаются в закрытом режиме.

Огласку получаю немногие случаи, чаще всего связанные с преследованием ученых. И если за них берутся независимые адвокаты, чаще всего обнаруживается, что обвинения надуманны, а следствие и суд проходят с нарушениями. За 20 лет за госизмену и шпионаж в России осудили около 100 человек.

Одно из последний резонансных дел о госизмене — преследование бывшего журналиста Ивана Сафронова. Ему до сих пор не разъяснили суть предъявленных обвинений. Сафронов вину не признает и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.