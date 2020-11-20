Власти Приморья из-за непогоды ввели в регионе режим ЧС

Из-за ледяного дождя во Владивостоке вторые сутки нет света, отопления и горячей воды. Пока у властей не получается исправить ситуацию, — рассказала «Эху Москвы» журналист из Владивостока Евгения Дубовик.

По данным торговых сетей, в Приморье наблюдается ажиотажный спрос на свечи, газовые баллоны и бутилированную воду. Из-за непогоды в крае почти 170 тысяч человек остаются без света и почти 250 тысяч — без тепла.

Власти Приморья предварительно оценивают ущерб от непогоды в 80 миллионов рублей. Они намерены обратиться к федеральному центру за финансовой помощью, — сообщает ТАСС.