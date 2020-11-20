Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что победа над пандемией коронавируса близка

В этой связи перед городскими властями встают определенные задачи. Самое главное на данный момент — это обеспечить своевременную диагностику и получение врачебной помощи, написал столичный глава в своем блоге.

По мнению мэра Сергея Собянина, поскольку близится победа над коронавирусом, для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. В этой связи, поясняет он, столичная администрация не остановила программу комплексной реконструкции московских поликлиник, которую принимали еще в прошлом году, до начала пандемии.

В конце августа мэр выражал надежду, что окончательно победить коронавирус удастся в течение полугода. Столичный руководитель стал не первым чиновником, который говорил об успехах в борьбе с инфекцией.

Еще летом, выступая на молодежном форуме, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко сказал, что наша страна победила с точки зрения количества спасенных жизней. И что российская медицина справилась гораздо лучше зарубежной.

Москва остается на первом месте в России по количеству заразившихся. Общее число случаев коронавируса в городе превысило полмиллиона, более 8 тысяч пациентов скончались.