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09:31, 20 ноября 2020

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту падения бетонной плиты на припаркованный автомобиль

Об этом сообщила старший помощник прокурора Виолетта Дорожкина.

Местные власти обещали помочь автовладельцу.



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