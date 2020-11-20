Министра внутренних дел Великобритании Прити Пател обвинили в издевательствах над подчиненными

Госпожа Пател нарушала этический кодекс, а ее действия не всегда соответствовали высоким стандартам, которые предъявляют к членам кабинета министров. Она запугивала и унижала сотрудников ведомства, а некоторые эпизоды можно считать травлей.

После того, как о стиле работы министра стали писать газеты, для расследования ее деятельности была создана специальная комиссия, выдержки их доклада которой приводит газета The Times.

Ужасных подробностей в материале уважаемого издания нет за исключением истории о сотруднике, который работал всю ночь, а после общения с министром лишился чувств. Сегодня доклад будет опубликован, а премьер Борис Джонсон сделает официальное заявление, но предполагается, что он будет защищать Пател, настаивая, что она сделала это непреднамеренно.

Лейбористская партия призывала к отставке Прити Пател еще в марте этого года, однако Борис Джонсон отверг все обвинения, поставив ей в заслугу увеличение количества полицейских на улицах и ограничение нелегальной миграции.