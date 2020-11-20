Из российских аптек пропал жизненно важный препарат, который также применяют для лечения пациентов с коронавирусом

Препарат «Метилпреднизолон» сейчас очень сложно, а в ряде случаев почти невозможно купить или получить по льготе, сообщает центр «Ревмо-COVID» — он поддерживает пациентов с ревматическими заболеваниями в период пандемии коронавируса.

В центре отмечают, что в России около миллиона человек с ревматическими заболеваниями, принимают этот препарат, он входит в перечень жизненно важных лекарств.

Резкая отмена лекарства грозит пациентам не только обострениями основных заболеваний, но и тяжёлыми поражениями внутренних органов, в ряде случаев несовместимыми с жизнью. По льготе препарат выдают далеко не всем, кому он необходим, да и с этой процедурой получить его удается.

В центре дефицит связывают с тем, что лекарство используют и для лечения коронавируса. Похожая ситуация сложилась весной с другим препаратом для пациентов с ревматическими заболеваниями — его назначали больным коронавирусом. С прилавков тогда из-за эпидемии пропали и другие лекарства, но серьезные проблемы сохраняются и спустя 8 месяцев.

Сообщения о дефиците определенных препаратов, в том числе жизненно важных, то и дело приходят из регионов, причем жалуются не только жители, но и сотрудники медучреждений. По данным минпромторга, спрос на медикаменты на фоне эпидемии вырос в 15 раз.

По данным Центра гематологии Минздрава, среди дефицитных оказались 26 жизненно важных препаратов.