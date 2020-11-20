Минобороны Азербайджана заявило о том, что подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район

Армения и Карабах должны были передать Азербайджану территорию Агдамского района к сегодняшнему дню в соответствии с договоренностями о прекращении огня.
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