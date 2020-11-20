Суд в Кемерово приступит к рассмотрению дела совладельца ТРК «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 60 человек

Трагедия произошла больше двух с половиной лет назад. Это последнее уголовное дело о трагедии в «Зимней вишне». На скамье подсудимых бывший гендиректор компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслав Вишневский. Бизнесмена обвиняют в даче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия 7 миллионов рублей он несколько лет назад передал начальнику кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой и другим фигурантам. При помощи взятки смог провести реконструкцию комбината и на его месте открыл торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». Разрешения на строительство у Вишневского не было, а здание возвели без автоматических систем пожаротушения.

Как считает следствие, это привело к большому числу жертв при пожаре в здании в марте 18-го года — тогда в огне погибли 60 человек, большинство дети. После трагедии в «Зимней вишне» бизнесмен скрылся. Его объявили в международный розыск, задержали весной прошлого года в Польше и спустя год выдали российским властям.

Рассмотрение дела ранее несколько раз переносили. В Кемерово проходит три судебных процесса, связанных с делом о пожаре в «Зимней вишне». Фигурантов в общей сложности около 15, отмечает газета «Коммерсантъ».