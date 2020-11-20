В Приморском крае вводят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за ледяного дождя и тайфуна

Еще накануне из-за обледенения проводов без света остались более сотни тысяч человек, сегодня число жителей без электроснабжения достигло 170 тысяч.

Машины покрытые толстой коркой льда или, например, придавленные деревьями и столбами линий электропередач, провисающие обледенелые провода, дороги, превратившиеся в каток — такие фотографии выкладывают в сеть жители Приморья. Но за кадром остается масштаб проблемы. Стихия обесточила дома, но многие жители остались не только без света и тепла, но и без воды — не работает более половины насосных станций Владивостока.

Власти подчеркивают, что делают все для ликвидации последствий, но непогода мешает и работе специалистов. Для людей открывают пункты временно размещения. Отменены десятки рейсов междугородних автобусов, внутренние авиарейсы, задерживаются поезда. Не могут работать многие больницы, детсады, школы.

Как сообщает агентство PrimaMedia, в магазинах и торговых сетях Владивостока большие очереди — скупают газ, воду, хлеб и товары длительного хранения. На заправках образуются очереди. В региональном гидромете отмечают, что за последние сутки в отдельных муниципалитетах края выпало до 3 месячных норм осадков. Толщина обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет.

В ближайшие сутки погодная ситуация в крае может измениться —температура воздуха прогреется до +1, лед начнет таять.