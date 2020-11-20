Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в саммите АТЭС

Встреча лидеров экономик форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», как и все подобные события, из-за пандемии пройдет в режиме видеоконференции. И как сообщили в Кремле, к ней присоединится российский лидер Владимир Путин. Главной темой саммита станет пандемия. Лидеры обсудят вопросы преодоления социально-экономических последствий эпидемии. Многие страны сейчас переживают вторую волну, которая оказалась гораздо сильнее первой, однако власти стараются вводить менее разрушительные для экономик ограничения.

Также на саммите речь пойдет о перспективах взаимодействия в рамках АТЭС, отметили в Кремле. Форум проходит под председательством Малайзии. Ранее стало известно, что в нем планирует принять участие президент США Дональд Трамп. Однако в Москве отмечают, что двусторонней встречи по видеосвязи с Путиным в планах нет. Последний раз они встречались в июне прошлого года на саммите G20 в Осаке.

АТЭС объединяет 19 стран, на долю которых приходится более половины мирового ВВП.