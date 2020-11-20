Евросоюз готовит новый пакет санкций против властей и организаций Белоруссии

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: «Мы договорились приступить к подготовке следующего раунда санкций в ответ на жестокость властей и в поддержку демократических прав белорусского народа. Но эти санкции должны быть применены не только к физическим лицам, но и к учреждениям, предпринимателям и фирмам. И теперь мы должны перейти к, возможно, более чувствительным вопросам, а именно к санкциям против фирм, которые повлияют на развитие нормальной экономической деятельности».

Жозеп Боррель подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы новые ограничительные меры были введены как можно скорее.

Эксперты ООН призвали расследовать действия силовиков в Белоруссии. Многие задержанные рассказывали о необоснованно жестоком обращении. Силовики вели себя жестко не только во время задержаний, но и после суда, по приезде в колонию. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал программист из Минска Андрей Красников.

В Белоруссии задержана журналистка крупнейшего информресурса страны Tut.by Катерина Борисевич. По сведениям самого агентства, люди штатском и в масках доставили Борисевич в СИЗО КГБ. Дочь журналистки рассказала, что в квартире семьи прошел обыск, силовики забрали ноутбук. Tut.by связывает задержание своей сотрудницы с подготовкой ею материала о гибели Романа Бондаренко, который умер 12 ноября вскоре после задержания в Минске. Журналистка утверждает, что вопреки официальной версии властей, он не был пьян перед смертью. Бондаренко умер после того, как его жестоко избили неизвестные в гражданском, действующие, предположительно, при поддержке силовиков. Накануне Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача, сообщившего Tut.by о результатах медосвидетельствования Бондаренко. Врач также задержан.