Аудитору Счетной палаты Михаилу Меню запрещено покидать дом, за исключением двухчасовых прогулок

Это подразумевает мера пресечения, избранная ему судом. Меню также нельзя общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом. Меня обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял в 2005-2013 годы. Мень свою вину не признаёт.
2020-11-20T06:51:12+03:00
2020-11-20T06:51:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:51, 20 ноября 2020
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