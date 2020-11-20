Глава СПЧ назвал неэффективным законопроект о блокировке ФБ и YouTube за «дискриминацию» российских СМИ

По его мнению, в случае блокировки YouTube будет нарушена работа десятков тысяч российских граждан, которые используют эту платформу, а чтобы затормозить работу ФБ, придется затормозить работу всего Рунета. Фадеев сказал, что осуждает блокировку российских СМИ на YouTube и воспринимает ее как цензуру. Глава СПЧ считает, что идея законопроекта правильная, но для ее воплощения нужна «серьезная дискуссия».
2020-11-20T06:50:53+03:00
2020-11-20T06:50:53+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744874-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:50, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести суверенитет Чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое контролируется Москвой, а возможность – не могу сказать, что это так и будет, – но это возможность…