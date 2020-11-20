Глава СПЧ назвал неэффективным законопроект о блокировке ФБ и YouTube за «дискриминацию» российских СМИ

По его мнению, в случае блокировки YouTube будет нарушена работа десятков тысяч российских граждан, которые используют эту платформу, а чтобы затормозить работу ФБ, придется затормозить работу всего Рунета. Фадеев сказал, что осуждает блокировку российских СМИ на YouTube и воспринимает ее как цензуру. Глава СПЧ считает, что идея законопроекта правильная, но для ее воплощения нужна «серьезная дискуссия».