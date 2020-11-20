Джо Байден может сделать первое из ключевых назначений в своей администрации на следующей неделе

По сведениям CNN, он объявит о выборе кандидата на пост госсекретаря, а также еще одного члена кабинета министров. Ранее Байден сообщил, что определился с кандидатурой на пост министра финансов.
2020-11-20T06:37:57+03:00
2020-11-20T06:38:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:37, 20 ноября 2020
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