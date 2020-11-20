Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова. Обсуждение предполагается посвятить бюджету Москвы на ближайшие три года, многие позиции в котором выглядят необоснованными. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.
По словам Яшина, Степан Орлов прочитал его сообщение, но пока ничего не ответил.
Глава округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «ЕР» в Мосгордуме Степана Орлова
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова. Обсуждение предполагается посвятить бюджету Москвы на ближайшие три года, многие позиции в котором выглядят необоснованными. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.