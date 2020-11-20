Глава округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «ЕР» в Мосгордуме Степана Орлова

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова. Обсуждение предполагается посвятить бюджету Москвы на ближайшие три года, многие позиции в котором выглядят необоснованными. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.

По словам Яшина, Степан Орлов прочитал его сообщение, но пока ничего не ответил.