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06:37, 20 ноября 2020

Глава округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «ЕР» в Мосгордуме Степана Орлова

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин пригласил на дебаты руководителя фракции «Единой России» в Мосгордуме Степана Орлова. Обсуждение предполагается посвятить бюджету Москвы на ближайшие три года, многие позиции в котором выглядят необоснованными. Об этом «Эху» рассказал сам Илья Яшин.
По словам Яшина, Степан Орлов прочитал его сообщение, но пока ничего не ответил.



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