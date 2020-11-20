Последствия непогоды в Приморье пока не удается ликвидировать

Власти, как передает «Интерфакс», готовятся объявить в крае режим ЧС. Губернатор Олег Кожемяко признал, что в течение ночи работы энергетиков результатов не дали. Во Владивостоке и Артеме – около 150 тыс. человек до сих пор остаются без света, воды и тепла. Прошлой ночью на регион обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго— и теплоаварии, сбой интернет-связи, затруднения в движении общественного транспорта.