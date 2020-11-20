В Москве сегодня стартует российский этап Гран-при по фигурному катанию

Из-за пандемии большинство участников будут представлять нашу страну.

Еще в августе Международный союз конькобежцев подтвердил, что в новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в которых смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране. Кроме того к участию будут допущены спортсмены из близлежащих государств, которые смогут приехать.

Но и среди российских звезд не обошлось без потерь. Из-за проблем со здоровьем не выступят на московском этапе серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин, танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин. А также Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Впрочем, в женском одиночном катании состав все равно будет выдающимся. Выйдут на лед арены Мегаспорт Алена Касторная, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

Сегодня фигуристы исполнят короткую программу. А завершится московский этап гран-При в воскресенье показательными выступлениями.