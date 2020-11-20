Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:12, 20 ноября 2020

Министерство здравоохранения отказалось от идеи вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования

Там считают, что уже делают достаточно для уменьшения популярности этой процедуры.

Предложение о создании специализированных учреждений, где проводили бы операции по прерыванию беременности вне рамок системы здравоохранения в министерстве не поддержали. В сообщении ведомства сказано, что с 2012-ого года в стране уже реализуется комплексная программа профилактики абортов, работают центры медико-социальной поддержки и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается психологическая помощь. В министерстве отметили, что эти мероприятия дают ощутимые результаты и только за прошлый род число абортов по желанию женщины, а не по медицинским показаниям, снизилось на 11 процентов.
О такой же тенденции в прошлом месяце объявлял и заместитель главы ведомства Олег Салагай. Он говорил, что за пять лет количество абортов в стране сократилось на треть, и этого министерство добилось в результате совместной работы с религиозными объединениями и общественными организациями.
В свою очередь вывести аборты из системы ОМС сегодня предложил главный репродуктолог ведомства Олег Аполихин. В эфире радио «Говорит Москва» он сказал, что эту операцию нужно делать в специальных учреждениях на основе ФСИН. Доктор также подчеркнул, что людей, которые их проводят, нельзя называть врачами.

Также еще в начале года вывести аборты из системы ОМС призывал предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл говорил, что это увеличит население страны на десять миллионов за ближайшие десять лет.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Роман Бондаренко и механика расчеловечивания В итоге, эти обыкновенные, обыденные уроды, которые убили Романа Бондаренко, они не собирались его убивать. Они просто били и не могли остановиться. Вот он ужас человечности: били и не могли остановиться…

5 104 6 51100 13.11
Голосование
5 141 6 9275 17.11
Блоги

Эдвард Радзинский писатель, драматург, сценарист, телеведущий

+ Зрителям. Всего лишь мнение Зрителям. Всего лишь мнение Если бы меня спросили, что сейчас нужно, я бы ответил: толерантность. Нужно понять, что если человек говорит, что он любит или не любит, например, Ивана Грозного, то это не значит, что он шпион или враг государства…

5 83 6 21326 13.11
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выбор есть всегда Тесный союз с ЕС, тем более — румынизация страны, приведёт к вовлечению Молдавии в санкционный тупик на российском направлении…

5 309 6 27509 16.11
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Международный суд для Лукашенко Важно, что в отличие от процесса над Cлободаном Милошевичем, бывшим президентом Сербии, трибунал по Сьерра-Леоне был создан по инициативе правительства Сьерра-Леоне, а не международной организации…

5 170 6 74642 13.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Хаос грёз и образов» Понимаю, что Германии очень не хочется отвечать на вопрос, что же все-таки нашли в евроанализах Навального, но, благодаря шуму нашей либеральной общественности, когда-нибудь придётся…

5 414 6 56348 13.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Хотите срочного приезда полиции? Порвите портрет Самого! Советую гражданам, если полиция не хочет приезжать: сообщать, что у вас под окном проходит несанкционированный митинг, где громко требуют отставки губернатора и посадки президента. Теперь естественным путем родился еще один рецепт…

5 49 6 6135 19.11
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести суверенитет Чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое контролируется Москвой, а возможность – не могу сказать, что это так и будет, – но это возможность…

5 46 6 21722 13.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Game Over: выборы Трамп не признает никогда, но уйдет. А последствия останутся Переворот в политической системе и в обществе, тем не менее, уже произошел. Трамп уже сломал институт передачи власти, отказываясь начинать транзит. Он сломал институт доверия к выборам…

5 223 6 35202 17.11
Блоги

Кусок эфира

Олег Сысуев: Мы расслабились и получили то, что получили У меня лично, у моей семьи количество случаев людей, которые приближены к нашей семье – друзья, однокашники, люди, с которыми мы общаемся – по сравнению с весной возросло кратно просто…

5 41 6 36049 13.11
Интервью Разбор полета

Мария Бутина гость: Мария Бутина член Общественной палаты РФ, экс-заключенная по обвинению в работе иностранным агентом в США, автор книги «Тюремный дневник».

Я человек наивный, а на тот момент была зомбирована американской пропагандой: в стране, где правит закон, свобода слова — ничего со мной произойти не может. Я в это верила до тех пор, пока меня не заперли в обезьяннике…

5 86 6 15340 16.11
#слушать 51:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Светлана Тихановская: Лукашенко и его пособники – террористическая организация Я объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее…

5 145 6 35013 13.11
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Почувствуйте разницу Почему Китай развивается невероятными темпами вот уже 30 лет, а «экономическое чудо» России закончилось где-то в нулевых…

5 164 6 78637 13.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Услышьте, что вам говорит Путин Россия нейтральная страна, которая пользуется доверием и Армении и Азербайджана и помогает обеим странам. А Турция хочет представить, что в Карабахе как в Сирии, — Турция на стороне Азербайджана, а Россия на стороне Армении…

5 56 6 11304 18.11
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Предпоследний конфликт Какой окажется судьба Карабаха дальше, понять сложно, но очевидно, что окончательного решения ни в одну сторону без учета мнения и позиции России не произойдет…

5 27 6 5418 16.11
Блоги

Карина Орлова журналист

Оспаривание Трампом результатов выборов пока только подтверждает их честность Люди из окружения Трампа, которых он набирал исключительно по принципу лояльности, сыграли с ним злую шутку. Боясь раздосадовать босса, они его не разубедили в том, чтобы не начинать…

5 93 6 19963 19.11

Популярное за неделю

Новости

Минстрой намерен запретить строительство апартаментов в России. При этом, по словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина жилой статус уже возведенных объектов будет законодательно утвержден.

5 1 6 294
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кремль думал, что будет вечно разводить азербайджанцев и армян, продавать оружие обеим сторонам и держать их в зависимости. А оказалось, что пахан в регионе не только Кремль, что есть пахан и покруче — Эрдоган…

5 105 6 103125 14.11
#слушать 50:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 141 6 9271 17.11
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Путин признал тяжелое поражение (десять поражений) Почему Путин бросился на защиту нелюбимого им Пашиняна? Причиной тому стало почти мгновенное превращение Пашиняна из путинского противника в его вынужденного союзника…

5 178 6 210459 18.11
Блоги

Вася Обломов музыкант

+ Вся правда об отравлении Навального Вся правда об отравлении Навального Великодушный президент России лично дал разрешение на вывоз тела. А в немецкой клинике Алексея Навального отравили запрещенным ядом…

5 139 6 146108 16.11
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8859152
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4705191

Сегодня в эфире