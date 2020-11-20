Министерство здравоохранения отказалось от идеи вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования

Там считают, что уже делают достаточно для уменьшения популярности этой процедуры.

Предложение о создании специализированных учреждений, где проводили бы операции по прерыванию беременности вне рамок системы здравоохранения в министерстве не поддержали. В сообщении ведомства сказано, что с 2012-ого года в стране уже реализуется комплексная программа профилактики абортов, работают центры медико-социальной поддержки и женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывается психологическая помощь. В министерстве отметили, что эти мероприятия дают ощутимые результаты и только за прошлый род число абортов по желанию женщины, а не по медицинским показаниям, снизилось на 11 процентов.

О такой же тенденции в прошлом месяце объявлял и заместитель главы ведомства Олег Салагай. Он говорил, что за пять лет количество абортов в стране сократилось на треть, и этого министерство добилось в результате совместной работы с религиозными объединениями и общественными организациями.

В свою очередь вывести аборты из системы ОМС сегодня предложил главный репродуктолог ведомства Олег Аполихин. В эфире радио «Говорит Москва» он сказал, что эту операцию нужно делать в специальных учреждениях на основе ФСИН. Доктор также подчеркнул, что людей, которые их проводят, нельзя называть врачами.

Также еще в начале года вывести аборты из системы ОМС призывал предстоятель Русской Православной Церкви. Патриарх Кирилл говорил, что это увеличит население страны на десять миллионов за ближайшие десять лет.