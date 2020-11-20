В Бурятии недовольные закрытием бизнесмены выходят на улицы второй день подряд

Предприниматели, чьи бизнесы были закрыты указом главы республики из-за роста случаев заражения коронавирусом, второй день собираются в центре Улан-Удэ. Указ о закрытии торговых центров, кафе, ресторанов, фитнес центров и салонов красоты не коснулся многих федеральных сетей, которые продолжают работать. Подчинившиеся указу бизнесмены, выплачивающие аренду, зарплату, налоги и упускающие возможность распродать сезонный товар, видят в этом нарушение их прав и добросовестной конкуренции. Предприниматели требуют закрыть всех или открыть всех. Сегодня они подписали коллективное письмо на имя главы республики с требованием разрешить им работать с 20 ноября.

Бурятия первой среди регионов пошла на ужесточение ограничительных мер с 16 ноября.