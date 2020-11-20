В Москве сегодня простятся с режиссером Романом Виктюком.

Он умер 17 ноября на 85-м году жизни. Траурная церемония в Театре Виктюка на Стромынке продлится четыре часа с 11:00 до 15:00. Как отмечает пресс-служба театра, во время церемонии необходимо соблюдать все противоковидные меры. Похоронят Романа Виктюка во Львове, где покоятся его родители. Гроб с телом режиссера отправят на Украину на следующий день после прощания в Москве.