Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена на президентских выборах в штате.

С таким заявлением выступил — госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. По его словам, штат «вне всяких сомнений» официально объявит о победе Байдена уже сегодня. Джорджия — один из американских штатов, в которых Трамп оспаривает свое поражение на выборах
2020-11-20T05:14:22+03:00
2020-11-20T05:14:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2744846-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:14, 20 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Максим Шевченко: Именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести суверенитет Чтобы у Армении было не правительство, которое полностью контролируется Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое контролируется Москвой, а возможность – не могу сказать, что это так и будет, – но это возможность…