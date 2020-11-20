Ручной пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена на президентских выборах в штате.

С таким заявлением выступил — госсекретарь штата Брэд Раффенспергер. По его словам, штат «вне всяких сомнений» официально объявит о победе Байдена уже сегодня. Джорджия — один из американских штатов, в которых Трамп оспаривает свое поражение на выборах