Совет директоров «Аэрофлота» сегодня изберет гендиректора и главу совета.

Ранее правительство рекомендовало на пост гендиректора авиакомпании главу Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова, а на пост председателя совета — министра транспорта Виталия Савельева, который до этого более 10 лет руководил «Аэрофлотом».