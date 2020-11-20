Совет директоров «Аэрофлота» сегодня изберет гендиректора и главу совета.

Ранее правительство рекомендовало на пост гендиректора авиакомпании главу Государственной транспортной лизинговой компании Михаила Полубояринова, а на пост председателя совета — министра транспорта Виталия Савельева, который до этого более 10 лет руководил «Аэрофлотом».
2020-11-20T05:10:43+03:00
2020-11-20T05:11:07+03:00
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05:10, 20 ноября 2020
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