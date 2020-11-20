Во Владимирской области задержан 26-летний подозреваемый в похищении семилетнего ребенка

С мальчиком все в порядке, он уже передан родителям. Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители получили от зарубежных коллег по каналам Интерпола сведения о публикациях в теневом сегменте интернета о мужчине, который полтора месяца удерживает дома маленького мальчика. Ребенок был похищен 28 сентября по пути из школы. Все это время поисками занимались полицейские, военные и волонтеры. За помощь в розыске мальчика МВД назначило награду в 1 млн рублей.
2020-11-20T06:21:00+03:00
2020-11-20T06:20:59+03:00
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06:21, 20 ноября 2020
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