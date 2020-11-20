Во Владимирской области задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в похищении 7-летнего ребенка.

С мальчиком все в порядке, он уже передан родителям. Как сообщает пресс-служба МВД, правоохранители получили от зарубежных коллег по каналам Интерпола сведения о публикациях в теневом сегменте интернета о мужчине, который полтора месяца удерживает дома маленького мальчика. Ребенок был похищен 28 сентября по пути из школы. Все это время поисками занимались полицейские, военные и волонтеры. За помощь в розыске мальчика МВД назначило награду в 1 млн рублей.