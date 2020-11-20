Анна Попова призвала россиян не посещать общественные места без крайней необходимости.

По словам главы Роспотребнадзора, сегодня нужно поберечь себя и близких, т.к. ухудшение ситуации с коронавирусом в России очевидно, несмотря на то что в регионах нет взрывного роста числа заболевших. Попова отметила, что, если уже существующие меры для борьбы с распространением COVID-19 будут соблюдаться, введение жесткого карантина не понадобится.