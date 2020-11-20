900 тысяч экземпляров книги Барака Обамы «Земля обетованная» проданы за первые сутки.

Как отмечает британская The Guardian, это рекордный показатель среди всех мемуаров, написанных президентами США. Для сравнения, в первые сутки продаж книга Билла Клинтона «Моя жизнь» разошлась в количестве 400 тысяч экземпляров, а мемуары Джорджа Буша «Точка принятия решения» – в количестве 200 тысяч. Издательство Penguin Random House заплатило за мемуары Обамы рекордный в истории аванс – 65 миллионов долларов.
2020-11-20T04:11:50+03:00
2020-11-20T04:11:54+03:00
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04:11, 20 ноября 2020
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