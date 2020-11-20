Метель и сильный ветер не стихают во Владивостоке вторые сутки.

Как сообщили ИФ в мэрии города, движение трамваев и троллейбусов остановлено, движение автобусов затруднено. На маршруты вышли 440 автобусов и два электробуса. Движению мешают обвалы деревьев и обрывы электропроводов. Водители вынуждены выбирать альтернативные варианты проезда. Из-за непогоды обесточены перинатальный центр и госпиталь ветеранов, сейчас там задействованы резервные генераторы