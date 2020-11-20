Два человека стали жертвами ДТП с участием автобуса на Дмитровском шоссе в Москве.

Как передает ТАСС, в районе дома 89 столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. На месте работают сотрудники ГИБДД.
2020-11-20T04:09:23+03:00
2020-11-20T04:09:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 20 ноября 2020
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